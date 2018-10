Det skriver medierne: Studerende støtter CBS' brud med Danske Bank

På trods af politisk kaos, stort prispres og et styrtdyk i pundets kurs har Danmarks fødevareeksport til Storbritannien klaret sig godt siden brexit-afstemningen i 2016.Copenhagen Business School (CBS) mener ikke, at Danske Banks topledelse har handlet på en måde, der er forbilledlig for skolens studerende. Derfor indstiller erhvervsuniversitetet alt fremtidigt samarbejde med banken.Tidens høje oliepriser skyldes først og fremmest usikkerheden om den globale produktion, når USA's reaktiverer sanktionerne mod Iran den 5. november. Spørgsmålet er, hvem der tør udfordre USA og fortsætte med at købe olie af Iran?TDS's nye topchef, Allison Kirkby, forlader sin stilling som populær direktør i Sverige og overtager roret i TDC. Men det kan blive en udfordring, da TDC er meget anderledes end det teleselskab, hun kommer fra, mener teleanalytiker.Flere studerende fra Copenhagen Business School (CBS) mener, at det giver god mening, at CBS dropper nye projekter med Danske Bank efter hvidvaskskandalen. De ser også nærmere undersøgelse af andre samarbejdspartnere.Sydbank har måtte erfare, at gældsudstedelse blev dyrere end ventet. Det tolkes som de første finansielle konsekvenser af hvidvaskskandalen for andre banker herhjemme end Danske Bank.Efter en turbulent tid for telekoncernen TDC vil koncernens nye topchef, Allison Kirkby, skille telekoncernen i to dele, der skal konkurrere med hinanden.Regeringens ambitioner om at sætte gang i salget af el- og hybridbiler får en blandet modtagelse af sælgere og købere.Apple har uden den store omtale købt det fire år gamle danske it-firma Spektral, der laver intelligent billedbehandling i videoer, for omkring 200 mio. kr.Finanstilsynet satser fortsat på at nå op på 50 inspektioner i år blandt de 1500 danske virksomheder, der er omfattet af hvidvaskreglerne. Også selv om Danske Bank-sagen koster mange ressourcer for vagthunden.Allison Kirkby, den nye topchef i TDC, får som fast opgave at eksekvere en ny strategi for telekæmpen. Den strategi har gjort det svært for TDC's bestyrelse at finde en ny chef, mener teleanalytiker John Strand.Mads Krogsgaard Thomsen, forsknings- og udviklingsdirektør i Novo Nordisk, har fået fire nye underdirektører det seneste år og regner med at kunne finde sin efterfølger i det team./ritzau/FINANS