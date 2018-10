Google appellerer nu den rekordstore bøde, som EU-Kommissionen udskrev til it-firmaet for tre måneder siden.



Det meddeler en talsmand for selskabet i en e-mail.



Bøden til Google lyder på 4,34 milliarder euro, der svarer til 32 milliarder kroner.



Kommissionen mener, at Google har udnyttet sin dominans med styresystemet Android, der findes på hovedparten af verdens mobiltelefoner.



EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, mener, at Google har tvunget mobilproducenter til at installere Googles egne apps på forhånd, hvis de vil bruge Android. Det drejer sig om Google søgeapp og browseren Chrome.



Google har også betalt producenter og operatører af netværk for at bevare sin dominans inden for søgninger, lyder vurderingen fra kommissionen.



"På den måde har Googles konkurrenter fået frataget deres mulighed for at være innovative og konkurrencedygtige," sagde Vestager i juli.



Allerede dengang varslede Google, at man ville appellere afgørelsen.



Dom kan være år ude i fremtiden



Google er lodret uenig med kommissionen og mener, at Android har givet forbrugerne flere valgmuligheder - ikke færre.



Det kan vare flere år, før der kommer en endelig afgørelse i sagen, som i øvrigt blot er én af flere, som EU-Kommissionen har rejst mod det amerikanske selskab.



Sidste år gav EU en bøde på 18 milliarder kroner, fordi Google ifølge EU har misbrugt sin dominans til at favorisere sin egen shoppingtjeneste.



Margrethe Vestager kører også en tredje sag mod Google. Den handler om misbrug af dominans inden for annoncer på nettet.



Selv om der er tale om store bødebeløb, er det værd at bemærke, at Googles moderselskab har en markedsværdi på over 5000 milliarder kroner.



/ritzau/Reuters