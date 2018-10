Danske virksomheder er gået på indkøbstogt efter flere fodslæbende år og køber løs i Danmark og især udlandet. De har sendt prismærket på nogle virksomheder op i urealistiske højder.Det sociale netværk Facebook betaler tre gange så meget i skat som året før efter politisk fokus på overflytning af indtjening til andre lande.Den tidligere amerikanske statsanklager Duncan Levin, der har været med til at idømme BNP Paribas, HSBC og Standard Chartered milliard-bøder for hvidvask, venter, at Danske Bank kommer til at betale en bøde i milliardklassen i dollar.Carlsbergs problemer i Storbritannien blev ikke løst i 2017, hvor det igen, trods kampagner, blev til et stort underskud. Underskuddet var på 76 mio. kr. mod 91 mio., kr. året før.Danske svineproducenter er på vej ned i en dyb krise, som kan udløse en konkursbølge. De landmænd, der står tættest på kanten tegner sig for 23 pct. af produktionenFørst fire år efter at FBI slog til mod en af Nordeas kunder, droppede banken sit samarbejde med den firmafabrikant, der husede kunden på central dansk adresse.Med opkøbet styrker energikoncernen sin position på det amerikanske marked. Analytiker peger på opkøbet som "sidste udvej".Solix Group har opkøbt 60 pct. af leverandør af anlæg til fødevareindustri i stærk vækst. Carsoes omsætning er tredobler på tre år til over en halv mia. kr.GN Store Nord og William Demant dykker markant mandag efter nyheder om, at amerikanske Bose har fået godkendt et nyt høreapparat./ritzau/FINANS