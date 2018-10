Jeff Bezos, der står bag Amazon, kan kalde sig verdens rigeste mand med en formue på 160 mia. dollar ifølge Forbes. Og nu kan han måske også snart skrive sig ind i klubben blandt mennesker, der har været på månen.



I hvert fald har han via sit rumfartsselskab Blue Origin planer om at sende et bemandet fartøj til månen. Det skriver den svenske avis Dagens Industri.



Blue Origin har præsenteret en version af et rumfartøj, der skulle kunne lande på månen. Men det er ikke kommet frem, hvornår planerne for en tur til månen skal realiseres.



Ifølge Business Insider sælger Jeff Bezos Amazon-aktier for over 1 mia. dollar hvert år for at finansiere sine rumprojekter.



Jeff Bezos formue er lige så stor som BNP for verdens 57. største økonomi, Kasakhstan, viser de seneste tal fra Den Internationale Valutafond, IMF.



/ritzau/FINANS