Irving Oils raffinaderi i Saint John i Canada blev mandag ramt af en eksplosion. Det skriver Bloomberg News med henvisning til canadiske Broadcasting.



En del af raffinaderiet var lukket for vedligeholdelse, men det var planen, at det skulle starte op igen i løbet af oktober.



Det er Canadas største raffinaderi, der er blevet ramt.



Saint John har en kapacitet på omkring 300.000 tønder råolie om dagen. Og omkring halvdelen af det raffinerede brændstof sendes til det nordøstlige USA, hvilket gør det til en vigtig leverandør af benzin og diesel i New York og New England.



Irving Oil har i et tweet bekræftet, at en "større hændelse" har fundet sted på raffinaderiet. Og i en senere opdatering fremgik det, at flere blev behandlet for ikke-livstruende skader.



Eksplosionen har fået futures på benzin til at stige med 0,4 pct. på markedet i New York.



Rigelige benzinlagre langs den amerikanske østkyst kan dog begrænse prispåvirkningen, skriver Bloomberg.



/ritzau/FINANS