Økonomer får Nobelpris for fokus på klima og nye idéer

Nobelprisen i økonomi deles i år mellem de to amerikanere William Nordhaus og Paul Romer.



Det oplyser Det Kongelige Svenske Videnskabsakademi mandag på et pressemøde.



De to økonomer hædres for at inddrage henholdsvis klimaforandringer og teknologisk innovation i langsigtet makroøkonomisk analyse, lyder det i begrundelsen.



Nordhaus fra Yale University har lavet en model, hvor han studerer forholdet mellem økonomisk vækst, fossile brændsler som olie og kul samt klimaændringer.



Romer, der er tidligere cheføkonom i Verdensbanken, er kendt for teorien om endogen vækst. Teorien beskæftiger sig med nye idéers betydning for øget økonomisk vækst.



"Dette er spørgsmål, som er vitale for menneskers velstand," siger Per Krussel, medlem af priskomitéen, ifølge nyhedsbureauet TT.



Prisen i økonomi er stiftet af Sveriges centralbank i 1968. Den hedder officielt "Sveriges Riksbanks pris i økonomisk videnskab til minde om Alfred Nobel".



Den er blevet uddelt årligt siden 1969 - altså noget senere end de øvrige priser. De første blev uddelt i 1901.



Der følger ni millioner svenske kroner - 6,4 millioner danske - med prisen.



Økonomiprisen er den sidste af de prestigefyldte Nobel-priser, der bliver offentliggjort. I sidste uge blev modtagerne af Nobelprisen i kemi, fysik, medicin og fred offentliggjort.



Der uddeles i år ingen litteraturpris på grund af en skandale i det akademi, der udvælger modtageren.



