Det skriver medierne: Danske giganter får del i kinesisk silkevejseventyr

Det kan blive knald eller fald for Mærsks administrerende direktør, Søren Skou, når han skal gennemføre et meget ambitiøst vækstmål, hvor omsætningen skal forøges med 100 mia. kr., og den hæderkronede virksomhed på Esplanaden skal føres tilbage til fordums storhed efter flere års frasalg og nedtur. (Forside, side 4-5)Nordeas hovedkvarter flyttede i sidste uge fra Stockholm til Helsinki, og nye detaljer får flere aktører til at undre sig over det stærke politiske ønske, der var for at få bankmastodonten til at slå juridisk rod i København.Rettighederne til biotekselskabet Zealand Pharmas første produkt er nu solgt. Det sikrer penge to og et halvt år frem til to specialprodukter. Det første kan være klart om et år. Biotekaktien er lavt vurderet, men risikoen er høj.Verdens største infrastrukturprojekt - kinesernes nye silkevej - kaster ordrer af sig til Cowi, hvor afdelingsleder for internationale broprojekter, Tina Vejrum, ser et stort potentiale i det kinesiske eventyr.Kort før et længe ventet lovforslag indfører samme beskatning af udenlandske ETF'er og danske investeringsbeviser, kalder Finanstilsynet ETF'erne velegnede til de fleste private investorer.Simcorp leverer stadig en organisk vækst på omkring 10-12 pct. om året og er veletableret med en historik tilbage til 1971. Simcorps samlede it-løsninger til store finansielle virksomheder er udviklet gennem mange år, har vist sit værd og har særdeles gode referencer i kundebasen.EKSPERTER: STATEN FÅR SVÆRT VED AT DROPPE DANSKE BANKInnovationsminister Sophie Løhde (V) og en stribe borgmestre truer med at droppe Danske Bank, hvis banken får en dom for hvidvask. Men selv hvis det ender med en dom, vil både stat og kommuner få svært ved at skifte banken ud, vurderer udbudseksperter. Danske Bank kan vaske sig selv ren.HIV-SATSNING MÅ UDSKYDE BØRSNOTERINGBiotekfirmaet Enochian har udskudt en planlagt børsnotering. Planen var ellers, at Enochian skulle gå på Nasdaq i New York i maj i år, men børsen har bedt om, at selskabet først afleverer sit årsregnskab, før der igen vil blive taget stilling til ansøgningen. SHORTSELLERES TAB PÅ 8,2 MIA ER IKKE DÅRLIGT NYTDer har været milliardstore tab blandt aktiespekulanter de seneste fem år. Men de danske positioner er taget som led i en samlet porteføljebeslutning, så det siger ikke noget om, hvordan hedgefondene og short-sellernes overordnede performance har været.PFA FØLGER SPÆNDT ANGREB FRA PENSIONSREBEL TIL NYTÅRPensionsgiganten PFA er i skudzonen, når pensionsrebellen Grandhood går i luften med tilbud om digitale firmapensionsordninger fra nytår./ritzau/FINANS