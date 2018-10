Interpols leder er meldt savnet efter Kina-rejse

Relateret indhold Tilføj søgeagent Interpol Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Interpol

Interpols leder er meldt savnet efter rejse i Kina, siger en embedsmand i Frankrigs retsvæsen til nyhedsbureauet AP.



Kilden, der ønsker at være anonym, siger, at Meng Hongweis kone meldte sin mand savnet fredag.



Embedsmanden siger, at Interpols chef forlod Frankrig, hvor den internationale politiorganisation har hovedkvarter i Lyon, og ankom til Kina sidst i september.



Hans kone siger, at hun ikke har hørt noget til ham siden.



Den 64-årige Meng Hongwei blev valgt som leder af Interpol i november 2016. Hans embedsperiode udløber i 2020.



/ritzau/AP