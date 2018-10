Det skriver medierne: B&O slået tilbage i USA - og så kan Danske Banks værste mareridt være under opbygning i USA

Relateret indhold Aktieordbog

Finanstilsynet frygter gigantbøder, aktiedyk og kundeflugt



Udsigten til milliardbøder, faldende aktiekurs, færre kunder og ledelseskrise kan sætte dybe spor i Danske Bank, advarer Finanstilsynet. Ifølge tilsynet har banken endnu ikke styr på hvidvaskkravene.



B&O slået tilbage i USA



Det danske elektronikklenodie B&O er i gang med en stor oprydning blandt de amerikanske forhandlere. Det koster stor tilbagegang på det store, amerikanske marked. Men topchef Henrik Clausen fastholder, at virksomheden kan levere stor vækst på markedet i anden halvdel af regnskabsåret.



Danske Banks værste mareridt kan være under opbygning i USA



Finanstilsynet lægger nye bånd på Danske Bank, som de amerikanske myndigheder nu også officielt undersøger.



Ambu-aktien giver sikkerhed for drama og store armbevægelser



Det er ikke unormalt med kursudsving på op mod 10 pct. i begge retninger i Ambu-aktien. Og det ser ikke ud til at ændre sig.



Novo presset af rival



Novo Nordisk fik torsdag klø på børsen, efter at den amerikansk rival Eli Lilly har fremlagt imponerende data for en ny lægemiddelkandidat.



Carlsberg gør klar til tysk fyringsrunde



En betydelig del af Carlsbergs ansatte i Hamborg må vinke farvel til deres job i forbindelse med opførslen af Carlsbergs nye bryggeri.



Kun Finanstilsynet kan spænde ben for Danske Banks nye topchef



Finanstilsynets bestyrelse mødes ifølge inden udgangen af næste uge for at afgøre, om Jacob Aarup-Andersen har de rette kompetencer til at blive Danske Banks nye topchef.



Ambu-kursen styrtede mens topchefen talte



Ambu fik ikke skabt ro på selskabets kapitalmarkedsdag. Investorerne kvitterede med en dundrende lussing til medicoselskabet, der indtil for bare få måneder siden kunne gå på vandet.



B&O speeder op i USA med flere butikker



Salget i USA faldt markant hos Bang & Olufsen i det seneste kvartal. Men topchef Henrik Clausen tror stadig på mindst 20 pct. vækst for hele året.



Kasi-Jesper kan score millioner efter dom



Jesper Nielsen vil efter sejr i Højesteret over Skat fokusere på at få fart i sit nye smykkeselskab, mens en voldgiftsag om et millionbeløb mod smykkegiganten Pandora også fylder. En ekspert vurderer, at Kasi-afgørelsen kan udløse en skatteregning til smykkekoncernen Pandora.



Tilsyn: Danske Banks ledelse er svækket



Finanstilsynet øger Danske Banks kapitalkrav med 5 mia. kr. Det skyldes blandt andet, at bankens ledelse er svækket med øget risiko for utilstrækkelig implementering af nødvendige ændringer i bankens governance-, compliance- og virksomhedskultur. Danske Bank-aktien fik torsdag et kurssmæk på 4,6 pct.



Eli Lillys nye diabetesmiddel giver Novo kurstæsk



Den amerikanske medicinalkoncern Eli Lilly fremviser nyt diabetesmiddel og udfordrer Novo Nordisk. Det fik torsdag Novo-aktien til at falde med over 7 pct. Milliarder blev høvlet af markedsværdien.



Jesper "Kasi" Nielsen klar til slagsmål med Pandora i November



Jesper "Kasi" Nielsen slipper for et skattesmæk på 245 mio. kr., har højesteret afgjort. Nu gør han klar til et stort slagsmål med Pandora i november.



Bioporto får endnu et nyrestød fra FDA



De amerikanske lægemiddelmyndigheder har udskudt at godkende Bioportos nyretest. De forventer nu først en godkendelse i 2019.



Ambu-topchef overrasket over gevaldige kurssklø



Ambu opjusterede de langsigtede mål op til kapitalmarkedsdagen torsdag. Alligevel blev aktien sendt i frit fald.



B&O-topchef skrotter ambition om 10.000 butikker



Det er ikke længere en ambition for B&O at nå 10.000 butikker, siger topchef Henrik Clausen, der torsdag fik tæsk af aktionærerne, da han fremlagde regnskab.



Ørsted får grønt lys til ny stor havmøllepark



Energigiganten Ørsted har fået grønt lys til at etablere sin tolvte offshore- vindmøllepark i Storbritannien.