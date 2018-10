Stigende renter får ikke europæisk centralbank til at stramme hurtigere

De amerikanske statsrenters himmelfart og afsmitningen på det europæiske marked får ikke umiddelbart Den Europæiske Centralbank (ECB) til at presse stramninger af dennes meget lempelige pengepolitik hurtigere igennem.



De stærkt stigende statsrenter har ellers for alvor sat skub i de finansielle markeder torsdag, hvor aktierne over en bred kam falder tungt, fordi de stigende renter tilbyder et reelt alternativ til investeringen i aktier.



Samtidig har det også fået flere markedsaktører til at spekulere i, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, vil være endnu mere aggressiv med opstramningerne af pengepolitikken, hvilket også kan smitte af i Europa.



- Hvis Federal Reserve er på vej til at hæve renterne over det neutrale niveau (3,00 pct., red.), så klarer økonomien sig virkelig godt - og hvis den amerikanske økonomi klarer sig godt, har det en afsmittende effekt på eurozonen, siger analytiker Rene Albrecht fra DZ Bank til Reuters.



- Det vil gøre det nemmere for ECB at hæve renterne i 2019, og du vil se det påvirke renterne i eurozonen, tilføjer han.



Men topfolkene fra ECB har fortsat masser af tålmodighed.



- Der er stadig brug for en smule tid for at få inflationen til at stabilisere sig vedvarende, sagde det franske ECB-direktionsmedlem Benoît Cœuré ifølge Bloomberg News i en tale torsdag.



- Der er stadig et nedadgående pres på priserne, som er forbundet med arbejdsløsheden i særdeleshed. Så pengepolitikken bør forblive lempelig, og renterne bør forblive lave for at sikre tilbagevenden til en inflation på op mod 2 pct., fortsatte han.