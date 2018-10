Rentestigninger presser amerikanske aktier i rødt

De amerikanske aktier er fortsat i bakgear efter omtrent tre en halv times handel torsdag.



Markedet er stadig præget af store stigninger i obligationsrenterne i særligt USA, men også resten af verden. Det sendte også en bølge af kursfald gennem Europa i torsdagens handel, hvor blandt andet det danske C25-indeks tog det største fald nogensinde.



Ved 19-tiden falder S&P 500-indekset med 1,1 pct., mens Nasdaq-indekset bakker med 2,1 pct., og Dow Jones-indekset falder med 1,1 pct.



Det følger efter en ellers noget mere positiv handel onsdag, hvor de tre indeks noterede sig små plusser.



Onsdagens plusser kunne faktisk have været større, hvis ikke luften var gået lidt af ballonen mod slutningen af dagen. Det skyldtes især de store stigninger i de amerikanske obligationsrenter, som ikke gavner aktiehandlen, fordi det præsenterer et reelt alternativ til aktiekøb, når investorerne kan hente større afkast i statsobligationerne.



- Den her udtrækning af likviditet og løbende stramning af pengepolitikken giver rungende genlyd på tværs af de finansielle markeder, siger cheføkonom Bob Baur fra Principal Global Investors til Bloomberg News.



- Vi regner med, at den tiårige amerikanske statsobligation vil ramme 3,5 pct. enten engang i år eller tidligt næste år, og jeg tror, at det vil blive et reelt problem for aktiemarkederne, fortsætter han.



Novo-rival belønnes



Blandt de amerikanske enkeltaktier har investorerne torsdag et særligt godt øje til medicinalselskabet Eli Lilly, der før åbningen benyttede den europæiske diabetesmesse, EASD, til at offentliggøre resultater fra et fase 2b-studie omhandlende en lægemiddelkandidat med det mundrette navn LY3298176.



Studiet har vist markant effekt på blodsukkeret og vægten efter seks måneders behandling med produktet, der er i klassen af GLP-1-analoger, og ifølge Enrique Conterno, der er chef for Eli Lillys diabetesforretning, ser selskabets middel alt andet lige ud til at være bedre end danske Novos nylancerede GLP-1-middel Ozempic. Det fortæller han til Børsen.



Investorerne ser ud til at være begejstrede for nyhederne fra Eli Lilly, da de sender selskabets aktie op med 3 pct. til 111,85 dollar. Samtidig måtte Novo Nordisks aktionærer se den danske konkurrents aktie falde med 7,2 pct. til 281,10 kr. på børsen i København torsdag. Det svarer til et fald i markedsværdien på godt 54 mia. kr.



Senere torsdag - efter markedets lukketid - får investorerne desuden regnskabsnyt fra detailhandelskæden Costco, der præsenterer resultater for sit fjerde kvartal.



Op til regnskabsoffentliggørelsen falder Costco-aktien med 0,7 pct.



Bankaktierne nyder godt af højere renter



Mens der er blodrødt blandt mange af de øvrige aktier, nyder særligt bankaktierne godt af tendensen til stigende renter.



Renteindtægter er nemlig den primære indtægtskilde hos de finansielle selskaber, og derfor er de stigende renter umiddelbart godt for indtjeningen i bankerne på sigt.



Banksektoren under Stoxx 600-indekset er da også en af kun to sektorer, der stiger torsdag. Banksektoren løftes med 0,5 pct.



Blandt enkeltaktierne stiger eksempelvis Wells Fargo med 1,1 pct., mens Bank of America løftes med 1,3 pct.



Også i Europa var der tendens til, at bankaktier og forsikringsaktier gled lidt af på den ellers klart negative tendens. De sektorer under det paneuropæiske Stoxx 600-indeks steg således også trods et overordnet indeksfald.



Renten på den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation stiger torsdag middag amerikansk tid i 3,19 pct. Det er en stigning på yderligere 4 basispoint fra lukkeniveauet onsdag, hvor renterne også steg.