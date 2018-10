Det skriver medierne: Tre mikrobryggerier har drejet nøglen om på en måned - og det er blot de første i rækken

Berlingske Business



Henrik Rosendahl, der står i spidsen for designgiganten Rosendahl, har endnu engang taget spenderbukserne på og brugt et trecifret millionbeløb på et opkøb af Kähler Design. Rosendahl har planer om et internationalt fremstød, men kan blive udfordret af faldende omsætning i Kähler.Storbanken Deutsche Bank konstaterede i 2015, at samarbejdspartneren Danske Bank Estland var blandt de ti banker i verden med flest mistænkelige sager.De seneste to-tre år har EQT købt op med arme og ben i Danmark og gang på gang sat andre interesserede købere til vægs i store budprocesser. Nu er kapitalfonden rendt ind i problemer med at gøre flere af opkøbene til en god forretning. Særligt legetøjsproducenten Top-Toy, der står bag Fætter BR, volder enorme problemer.Seas-NVE og NRGI skyder 4,6 mia. kr. i at få gravet fiberkabler ned på Sjælland og øerne og lover for første gang at komme ud til samtlige husstande og virksomheder.Danske Bank-aktierne har gennem det meste af året været trykket ned af hvidvasksagen, men analytikere peger på især én anden årsag til, at de danske bankaktier generelt klarer sig dårligere end de nordiske rivaler. Det danske bankmarked er ganske enkelt ikke attraktivt.På en måned har tre mikrobryggerier måttet lade livet. Det er blot de første i rækken, lyder det fra branchen, som klandrer de store industribryggerier.Moody's fastholder Danmarks kreditvurdering på det højeste niveau trods Danske Banks eskalerende hvidvaskskandale.Frantz Longhi giver slip på den designvirksomhed, som han for ti år siden reddede ud af et konkursbo. Køberen er et af Danmarks største designhuse, Rosendahl Design Group, der betaler et trecifret millionbeløb.Den eskalerende handelskrig mellem USA og Kina begynder at ramme søfarten, der er Danmarks største eksporterhverv. Kundernes handelsmønstre ændrer sig drastisk, og det skaber i rederier som Norden og Maersk Line frygt for, at fragtmængderne vil falde.Hvis myndighederne i USA vælger at gå ind Danske Banks hvidvasksag, kan det betyde et farvel til aktietilbagekøb i 2019, mener analytikere.Brdr. Hartmann er ramt af stigende energipriser samt krav om en tilbagebetaling til Energistyrelsen. Også den argentinske hyperinflation sætter sine spor.Konsulenthusene Vertical Strategy og Rise Digital fusionerer og satser på at være dobbelt så store om halvandet år. Væksten skal blandt andet findes i udlandet.Kählers ejer missede et salg af keramikvirksomheden til en kapitalfond. Nu køber Rosendahl Design Group forretningen for trecifret millionbeløb.