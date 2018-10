General Motors og amerikanske aktier stiger i dag

De amerikanske aktiemarkeder ligger med middagstid amerikansk tid med stabile plusser, der ikke har rykket sig synderligt siden åbningen, hvor handlerne lod sig inspirere af lysere humør blandt de europæiske investorer.



To af de tre toneangivende indeks er løftet marginale 0,1 pct.point siden handelsstart. Dow Jones-indekset nu er løftet 0,6 pct. fra rekordniveauet 26.774,1, som det nåede tirsdag, og også Nasdaq-indekset ligger nu 0,6 pct. højere, mens det brede S&P 500-indeks fortsat ligger 0,4 pct. over tirsdagens slutniveau.



Fra Europa strømmede fra amerikansk handelsstart en positiv stemning omkring Italien, der ellers har givet uro på markederne i denne uge. Finansminister Giovanni Tria har markeret, at landets budgetunderskud "gradvist" vil blive mindre efter 2019.



Yderligere har de amerikanske handlere fået positivt nye fra nøgletallet for de amerikanske indkøbschefers indeks over aktiviteten i servicesektoren, ISM non-manufacturing, som steg til indeks 61,6 i september fra 58,5 måneden før. Ifølge Bloomberg News var der forudset et indeksfald til 58,0.



Med til at sikre godt humør blandt investorerne er også ADP's beskæftigelsesrapport for det private amerikanske jobmarked, der viste en stigning på 230.000 job i september. Rapporten er en forløber for den officielle jobrapport, der kommer fredag. Økonomerne havde ifølge Bloomberg News i gennemsnit ventet en stigning på 184.000 job efter en stigning på 168.000 måneden inden.



Inden åbningen kom ejendomsudvikleren og husbyggeren Lennar med regnskab for tredje kvartal, der ramte en omsætning på 5,67 mia. dollar. Analytikere havde ifølge Bloomberg News ventet en omsætning på 5,63 mia. dollar. Yderligere havde selskabet fremgang i nye ordrer på 63 pct. samt en stigning på 66 pct. i leveringen af nye huse. Lennarts A-aktie ligger ved middagstid blot 0,3 pct. højere.



Blandt enkeltaktierne stiger General Motors fortsat, efter at Honda Motors har bekendtgjort, at selskabet vil investere i den amerikanske bilfabrikants division for selvkørende biler. Honda vil sende i alt 2 mia. dollar over en periode på 12 år i GM's retning. Aktien ligger 3,1 pct. højere.



Modeaktien Michael Kors stiger på baggrund af en positiv analyse fra Citi, skriver Reuters. Finanshuset ser øget potentiale i aktien efter overtagelsen af det italienske modehus Gianni Versace. Michael Kors-aktien løftes 2,2 pct.