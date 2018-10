Det sker i dag: Nye tal fra Bang & Olufsen

Bang & Olufsen sender fra morgenstunden kvartalsrapport på gaden, efter at årsrapporten fra selskabet i Struer for et par måneder siden viste det første positive driftsresultat i flere år. Investorerne vil fokusere på, om de gode takter kan holdes, og forventningerne om en vækst på 10 pct. og en forbedret indtjening opretholdes.



Kasi-Jesper i Højesteret



Til middag falder der dom i Højesteret i en sag mellem Kasi ApS og Skatteministeriet. Sagen udspringer af Jesper "Kasi" Nielsens samarbejde med Pandora, og Kasi ønsker at blive fritaget for skat i forbindelse med, at der i 2009 blev overført værdier til et nyt selskab. Sagens kerne er et skattesmæk på 245 mio. kr. Østre Landsret gav i januar Skat medhold, men firmaet har anket.



Åbningsdebat i Folketinget



Lars Løkke Rasmussens (V) åbningstale i Folketinget forleden med planer for valgåret skal debatteres. Det plejer at være en langstrakt affære, hvor rigtig mange gerne vil markere sig.



Energipolitisk konference



I juni indgik alle Folketingets partier en energiaftale frem mod 2030. På en konference i dag fokuseres på, hvordan aftalen kan omsættes til virkelighed. Energiminister Lars Chr. Lilleholt (V) er med.