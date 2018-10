Estisk hvidvaskhistorie gjorde ondt på nordiske banker

Der var onsdag fremgang på de fleste europæiske aktiebørser, mens investorerne så mere fortrøstningsfuldt på situationen i Italien og landets budgetvanskeligheder.



Det fælleseuropæiske Stoxx 600-indeks steg onsdag 0,6 pct. med forsyningsselskaber og forbrugsvarer som de mest stigende brancher. Den finansielle sektor endte også i grønt.



De nordiske bankaktier var dog anderledes tynget, hvor de svenske banker endte i bunden af den svenske børs, efter en historie fra Bloomberg News om at Danske Banks hvidvaskskandale muligvis ikke står alene. Historien blev dog senere præciseret af den estiske centralbank.



Værst stod det til for Swedbank, der har en stor afdeling i Estland. Aktien faldt 5,8 pct. og dumpede til bunds i det svenske eliteindeks.



SEB drattede samtidig med 3,3 pct., og Handelsbanken faldt 0,8 pct., Nordeas svenske notering endte 2,9 pct. lavere, og i Oslo faldt DNB med 3,1 pct.



Blandt enkeltaktierne var der også fokus på den britiske bilproducent Aston Martin - kendt som filmspionen James Bonds foretrukne køretøj - der havde børsdebut. Aktien faldt 4,1 pct. på sin første dag.



Samlet steg det britiske FTSE-indeks med 0,7 pct., mens CAC 40 i Frankrig blev løftet med 0,5 pct. Børsen i Frankfurt var lukket på den tyske genforeningsdag.



I Italien steg FTSE MIB med 0,9 pct., efter meldingen om at regeringen i Rom venter at indskrænke underskuddet på budgetterne hurtigere end tidligere indikeret