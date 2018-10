Tidligere økonomiminister og chef for IMF dømt for kreditkortfusk

Relateret indhold Tilføj søgeagent IMF

Den tidligere chef for Den Internationale Valutafond (IMF), spanieren Rodrigo Rato, skal fire og et halvt år i fængsel for at have misbrugt sit firmakreditkort, mans han var chef for den spanske bank Bankia.



Det afgjorde den spanske højesteret onsdag.



Den tidligere IMF-chef er 69 år. Han har også været Spaniens økonomiminister.



Rato blev dømt første gang i sagen i 2017, men han appellerede. Højesteret har nu stadfæstet dommen.



Ifølge dommen har han brugt firmakreditkortet til at betale for personlige udgifter.



Rato sad med ansvaret for at holde øje med, om firmaets kreditkort blev misbrugt.



Han var bankchef i to år frem til 2012, da staten måtte træde til for at redde den.