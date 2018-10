Nike var tæt på at droppe NFL-stjerne: Fik stor kursstigning

Nike scorer lige nu kassen og aktien er højere end nogensinde.



Det kommer i kølvandet på, at Nike i september bragte en reklame med den tidligere NFL-quarterback Colin Kaepernick, hvor der over hans ansigt står: "Tro på noget. Også selv om du må ofre alt".



Kaepernick har i to år været udstødt af NFL-ligaen, fordi han knælede under nationalsangen før en kamp. Det provokerede store dele af befolkningen, inklusive præsident Donald Trump.



Derfor var der også store diskussioner hos Nike, inden man udsendte reklamen til resten af verden.



Fotografen bag billedet til reklamen var klar over, at Nike var en smule nervøse.



- Det var lidt i skepsis, at de gjorde det, siger fotograf Martin Schoeller.



Først havde Nike besluttet at skille sig af med Kaepernick, da han alligevel ikke spillede i NFL længere, men Nikes kommunikationschef, Nigel Powell, nåede at stoppe Nike. Det beretter The New York Times.



Dernæst fik man et reklamebureau til at udtænke kampagnen, men der var stadig diskussioner i ledelsen.



- Det var normalt for en gruppe af personer at komme med forskellige perspektiver. Alle endelige beslutninger skal træffes i fællesskab, siger KeJuan Wilkins, talsmand for Nike, til The New York Times.



I dagene efter offentliggørelsen af reklamen kunne man på Twitter under hashtagget #BurnNike finde videoer, hvor amerikanere brændte deres Nike-tøj.



Nu hvor de skarpe ytringer i kølvandet på reklamen er stilnet af, forklarer Nikes administrerende direktør, Mark Parker, at han er stolt over reklamen.



- Vi er meget stolte over det arbejde, vi har lavet. Vi ved, at det har givet stærk genklang blandt vores kunder, siger Mark Parker til The New York Times.



Han har da også alt mulig grund til at være tilfreds. Selv om Nike-aktien i første omgang faldt, er den nu rekordhøj på 82 dollar (cirka 530 kroner), og Nikes salg er steget markant, siden man offentliggjorde reklamen.



Samtidig ser det ud til, at der er kommet en smule forståelse mellem NFL-klubberne og spillerne.



Kaepernicks tidligere holdkammerat Eric Reid, der også valgte at knæle under nationalsangen, har ikke kunnet finde et hold i seks måneder og følte sig "blacklisted" af NFL-klubberne.



Han har nu skrevet under med Carolina Panthers. Panthers ejer, David Tepper, afviser, at man ville udelukke bestemte spillere på baggrund af deres holdninger.



- Det er udelukkende en beslutning truffet på Reids fodboldmæssige kvaliteter, siger David Tepper ifølge Reuters.



Den amerikanske musiker Kanye West har endda kontaktet Colin Kaepernick for at arrangere et møde mellem quarterbacken og Donald Trump. Kanye West har et godt forhold til præsidenten, efter de mødtes i Trump Tower i november 2016.



Trump var i forbindelse med Kaepernicks protest i 2016 forarget:



- Ville I ikke elske at se en af de NFL-ejere, når nogen ikke respekterer vores flag, sige: "Få det dumme svin væk fra banen lige nu. Han er fyret."



Kanye West vil sørge for, at Kaepernick får en undskyldning.



- Jeg har ringet til Colin. Jeg vil bringe ham til Det Hvide Hus, så vi kan fjerne "dumme svin"-udmeldingen og prøve at forstå hinanden, siger Kanye West til det amerikanske underholdningsmedie TMZ.