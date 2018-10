Det skriver medierne: Novo Nordisk kaster sig over Parkinsons og Alzheimers - åben for parløb med Lundbeck

Berlingske Business



Novo Nordisk og forskningsdirektør Mads Krogsgaard Thomsen har søgelyset rettet mod Parkinsons og Alzheimers som nye forretningsområder. Det kan føre til en interessant dansk alliance med Lundbeck.Flyselskabet Primera Air er gået konkurs. De islandske ejere står også bag rejsebureauet Bravo Tours. Direktøren for Bravo Tours, Peder Hornshøj, nægter, at han havde kendskab til konkursen, selv om han sad i Primera Airs bestyrelse sammen med den islandske ejer.Hvidvasksagen i Danske Bank var gang på gang temaet, da EU's magtfulde økonomi- og finansministre mødtes i Luxembourg tirsdag. EU-Kommissionen sagde på mødet, at skandalen understreger behovet for en stribe nye EU-love.Arla er på vej mod sit helt store gennembrud i USA med en aftale, som sikrer adgang til enorme mængder af den attraktive råvare valle. Snart går mejeriselskabet i gang med at bygge en fabrik, som blandt andet skal producere protein og laktose.Der er flere lighedspunkter mellem Danske Banks hvidvaskskandale i Estland og den hvidvasksag, som bagmandspolitiet i øjeblikket efterforsker mod Nordea i Danmark.Aggressiv vækst, forsinkede fly og stigende brændstofpriser var med til at trække tæppet væk under Primera Air. Den islandske ejer satsede højt, og det kostede flyselskabet livet.I 2011 beslaglagde det amerikanske forbundspoliti, FBI, millioner af kroner fra estiske cybersvindlere, der havde firmaadresse i København. FBI jagtede både de millioner, der fortsat stod på det danske selskabs to konti i Nordea, men også de millioner, der var ført videre til blandt andet en konto i Danske Banks estiske afdeling.En gruppe rigmænd har overtaget magten i Jensens Bøfhus fra stifter Palle Skov Jensen. Hverken den administrerende direktør eller formanden vil udtale sig om situationen.Års jagt på en partner i USA er slut for mejerikoncernen Arlas største guldæg, ingrediensvirksomheden Arla Foods Ingredients (AFI). Arla har underskrevet et memorandum of understanding med det store amerikanske mejeri Foremost Farms.20 pct. af receptmedicin giver bivirkninger. Det vil et dansk selskab ændre gennem spyttest, der ud fra dna kan give personlig medicinprofil.Sampension har tirsdag indgået en aftale med ingeniørpensionskassen ISP. Aftalen kan spænde ben for en planlagt fusion mellem tre ingeniørpensionskasser.