Økonom: Usikkerhed ligger og ulmer på boligmarked

Prisstigningerne kører i to hastigheder på det danske boligmarked. Ejerlejlighedspriser i de større byer er steget meget hurtigt siden 2012, mens der er små stigninger på boligmarkedet generelt.



Ifølge Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, er boligmarkedet kommet bedre i balance i forhold til krisen i 2008, hvor priserne var tårnhøje. Der er dog fortsat usikkerhedsmomenter, som ligger og ulmer.



"Der er lommer af sårbarhed i Danmark, og det er blandt andet de her ejerlejligheder specielt i København. Køber du en lejlighed i områderne, hvor priserne er steget med 80-100 pct., så løber du en risiko for at der kommer prisfald. Det er ikke sikkert det sker," siger Las Olsen til Ritzau Finans.



Danske Bank skriver i sin økonomiske prognose, at det er gået stille og roligt frem i resten af landet, og på sigt venter banken også en stille og rolig udvikling på ejerlejlighedsmarkedet. Las Olsen peger på, at der også vil komme husprisstigningerne i stort set alle kommuner, men at det fortsat kan være svært for nogen at få afsat sit hus.



"Når vi ser bredt på boligmarkedet, er der kommet bedre balance i udbud og efterspørgsel i forhold til år tilbage. Det er et tegn på, at boligmarkedet er mere ligeligt. Det er slet ikke et rygende boligmarked, hvor priserne er på et meget højt niveau som tilbage i 2008," siger Las Olsen.



De generelle stigninger i huspriserne er tegn på stigende indkomst, økonomisk fremgang og lave renter. Danske Bank venter, at udviklingen vil fortsætte den kommende tid, også selv om der er udsigt til stigende renter.



Las Olsen medgiver dog, at Danmark er afhængig af, hvad der sker i de andre europæiske økonomier, men han mener ikke husprisstigningerne er alarmerende som i 2008.