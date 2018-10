USA aktier: Ledende indeks falder fra start

Relateret indhold Aktieordbog

De røde farver dominerer ved åbning af det amerikanske aktiemarked tirsdag, hvor investorerne ser ud til at have fokus på handelskonflikten med Kina, politisk uro i Europa såvel som enkelte selskabsnyheder.



Efter kort tids handel ligger de tre ledende amerikanske aktieindeks - S&P 500, Dow Jones og Nasdaq - med fald på omkring 0,1 pct., efter at S&P 500 og Dow Jones mandag steg henholdsvis 0,4 og 0,7 pct., mens Nasdaq-indekset omvendt faldt 0,1 pct.



Med til at sørge for mandagens optimisme var indgåelsen af en ny handelsaftale mellem USA, Canada og Mexico, som kommer til at afløse det gamle Nafta-samarbejde. Det står endnu ikke klart, hvor meget den nye aftale ændrer, men den vil blandt andet øge USA's landbrugseksport til Canada og sende flere biler i modsat retning.



Ifølge talsmænd fra Det Hvide Hus kan den indgåede aftale give amerikanerne mere ammunition i handelskonflikten med Kina, men den vurdering ser investorerne ikke ud til at dele fuldstændigt, ligesom investorerne skal tage bestik af fornyet nervøsitet i Europa, hvor der er bekymring omkring et italiensk ønske om at forlade eurosamarbejdet.



- Lettelsen fra indgåelsen af den nye handelsaftale varede ikke længe. En dag efter at Canada og USA endelig landede en aftale, er europæiske og nogle asiatiske markeder tilbage i negativt territorium. Forventninger til at aftalen på en eller anden måde skal kunne lette handelskonflikten med Kina, ser blot ud til at være ønsketænkning, siger Fiona Cincotta, seniormarkedsanalytiker hos City Index, ifølge Marketwatch.



Blandt de amerikanske enkeltaktier er der tirsdag fokus på læskedrikproducenten Pepsico, der i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal har sænket forventningerne til kerneindtjeningen per aktie i 2017/18 til 5,65 dollar mod tidligere 5,70 dollar. Det er især valutamodvind, der ventes at belaste indtjeningen, skriver selskabet i regnskabet.



Både omsætning og indtjening var ellers bedre end ventet af analytikerne i tredje kvartal ifølge Bloomberg News, men investorerne ser ud til at fokusere på nedjusteringen, da Pepsico-aktien starter med at falde 1 pct.



Interesse er der også omkring Amazon, som indleder med et fald på 0,2 pct., efter at handelskæmpen har annonceret planer om at garantere en mindsteløn på 15 dollar i timen til samtlige ansatte i USA og samtidig skærper kontrollen med arbejdsforholdene.



Det følger efter en del sagsanlæg i de senere år, hvor selskabet blandt andet er blevet anklaget for at lave kontrakter, der tilsidesætter regler og skærer i omkostningerne, med de ansatte både i USA og andre steder.



Endelig ser elbilproducenten Tesla ud til at få opmærksomhed, efter at selskabet i tredje kvartal lykkedes med at producere 53.239 stykker af den nye Model 3, hvilket var på linje med det ventede.