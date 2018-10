Det skriver medierne: Hvidvask, kursfest og regnskabrekord

BØRSEN



Hvidvasksag tærer på tillid til hele banksektoren



Hver femte privatkunde har lav tillid til den danske banksektor, viser en kundeundersøgelse fra Epsi Danmark. Det er det laveste niveau i de seks år, danskerne er blevet spurgt om tillid. Den vigtigste forklaring skal findes i Danske Banks hvidvasksag. (Forside, side 6-7)



Ejere tjener 286 millioner på hotelkæde



Milliarderne ruller ind hos danske hotelejere, og over 10.000 nye hotelværelser er på vej. Familiehotelkæden Arp Hansen tjente sidste år 286 mio. kr. på deres hoteller. Men byggeboom truer indtjeningen hos hotelejerne. (Side 8)



Dansk medicin-app satser på britiske patienter



Medicin-appen Drugstars udvider til Storbritannien som første skridt mod en global ekspansion. Samtidig går Drugstars på investorjagt i London. (Side 10)



Medicinhandler vælger tysk børs til at fodre vækstmotor



Abacus Medicine har nu besluttet sig for en børsnotering i Tyskland, erfarer Børsen. Planerne afsløres inden længe, måske allerede mandag. (Side 14)



IT-chef vil fyre op under iværksætterånden



Iværksætterånd og foretagsomhed er ikke kun noget, som mennesker, der vil starte egen virksomhed, har brug for. André Rogaczewski, topchef i børskometen Netcompany og nyudnævnt formand for Fonden for Entreprenørskab, vil slippe iværksætterånden løs i alle virksomheder i Danmark. (Forside, side 6-7)



PWC opruster og sætter regnskabsrekord



Landets næststørste revisions- og rådgivningsvirksomhed, PWC, havde den højeste vækstrate i fem år i regnskabsåret, som sluttede med udgangen af juni. Omsætningen steg med 13 pct. (Side 8)



Første Mærks-skib har sejlet gennem Nordøstpassagen



A.P. Møller-Mærsk har for første gang med hjælp af isbrydere sendt et containerskib nord om Rusland gennem den såkaldte Nordøstpassage. Der er dog ingen planer om, at ruten på kort sigt kan blive en afløser for den lange tur gennem Suezkanalen. (Side 9)



Næste år skal ALK have luft under vingerne



ALK skal på tre år blive et specialiseret pharmaselskab med høj indtjening og vækst. Allergi påvirker 20 pct. af befolkningen. Øget kendskab til behandling skal give vækst. (Side 12-13)



Bankaktier kan stå foran kursfest



Efter mange måneders kursfald kan de største europæiske bankaktier på kort tid stige med op mod 20 pct., vurderer analytikere. Investeringer i den type aktier er dog forbeholdt vovehalse. (Forside, side 8-9)



Widex' milliardfusion åbner for kæmpe skatterabat i Singapore



Widex får gennem den foreslåede milliardfusion med tyske Sivantos adgang til særdeles lukrative skatteaftaler i Singapore. Det er hovedårsagen til, at den nye høreapparatkæmpe skal have to hovedsæder. (Side 4-5)



Tryg-ledelsen har spændt opkøbsbuen til bristepunktet



Sidste år jublede Tryg-ledelsen over milliardopkøbet af lavprisfrontløberen Alka. Men opkøbet kan ende med at blive en sten i skoen for den danske forsikringskæmpe. (Side 6)



Dansk cementaktie møder bump på silkevejen



FLSmidth kan blive udfordret af, at især kinesiske virksomheder vinder ordrer på cementfabrikker i de områder, hvor den såkaldte nye silkevej efter planen skal løbe. (Side 10-11)



