Vendsyssel slår FCK efter sensationelt comeback

Vendsyssel var bagud i størstedelen af kampen, men endte alligevel med at fuldbyrde et sensationelt comeback, da holdet slog FC København 2-1 i søndagens tidlige kamp i Hjørring.



FCK missede derfor chancen for at bringe sig alene i front af Superligaen, hvor klubben nu ligger á point med FC Midtjylland.



Indledningsvis var det gæsterne fra hovedstaden, der satte sig på spillet. Hjemmeholdet stod længere tilbage på banen og ventede på omstillingsmuligheder, dog uden for alvor at komme afsted.



Vendelboerne kom efterfølgende længere frem på banen, hvor de til gengæld manglede de sidste marginaler i flere situationer. Det gjorde FCK ikke efter 25 minutter.



Pludselig havde gæsterne en god omstillingsmulighed, hvor Viktor Fischer fornemt sendte en bold i dybden mod Vendsyssel-målet.



Dame N'Doye var på vej efter afleveringen, men opdagede tilsyneladende, at han var i offside og lod klogt Robert Skov komme først. Her svigtede midtbanespilleren ikke, og han udplacerede køligt Vendsyssel målmand-Nicolai Flø.



Dermed var pausestillingen 0-1 efter en utrolig afvekslende første halvleg.



Fra anden halvlegs start var det hjemmeholdet, der forsøgte at sætte sig på spillet. Det lykkedes dog ikke vendelboerne at blive farlige for alvor.



Men Vendsyssel blev ved og efter 75 minutter fik de belønning for deres anstrengelser. Jon Thorsteinsson sparkede et frispark fladt ind fra en position lige uden for straffesparksfeltet, også kunne jublen bryde ud.



Pludselig øjnede hjemmeholdet muligheden for et sensationelt comeback, og det fuldendte mandskabet blot fire minutter efter.



Indskiftede Emmanuel Ogude satte sig igennem i højre side og fandt en helt fri Morten Knudsen, der lige akkurat kunne trille bolden forbi FCK-målmand Jesse Joronen.



Dermed vandt Vendsyssel noget overraskende 2-1, hvilket er deres første sejr efter otte kampe uden tre point.



/ritzau/