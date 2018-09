Banedanmark: Passagerer må vente 12 år på stabil togdrift

På trods af at Banedanmark bruger mellem 11-16 millioner kroner om dagen på nye skinner, signaler og elledninger, vil der gå 12 år, inden togene bliver mere stabile.



Det skriver Jyllands-Posten.



Efter mange overskredne budgetter og forsinkelser lover Banedanmark, ifølge avisen, nu mere realistiske meldinger om togdriften.



Budskabet, der svarer til meldingen fra DSB, lyder, at vi først i 2030 kan regne med en mere regelmæssig, stabil og hurtigere togdrift end i dag.



- Først i 2030 vil de meget store projekter være færdige, nogle delstrækninger dog før. Først herefter vil togene blive mere rettidige, hurtigere og mere miljøvenlige, bebuder Steen Neuchs, der er anlægsdirektør i Banedanmark, til Jyllands-Posten.



Banedanmark er i gang med at lægge nye skinner, hænge elkabler op og få de nye signaler til at virke.



Selv om at det går godt, vil det betyde, at der også de kommende år vil være forsinkelser, aflysninger og i perioder lukninger af strækninger over det meste af Danmark, lyder det fra Steen Neuchs.



Så sent som i denne uge kom det frem, at Banedanmarks ombygning af Ringsted Station har kurs mod en budgetoverskridelse på 118 procent.



Og signalprogrammet til 20 milliarder kroner har også givet Banedanmark problemer.



Signalerne skulle have været klar i 2023 - ikke i 2030, som det nu er planen, og økonomien er skredet med cirka fire milliarder kroner.



Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, er ikke overbevist om, at forberedringerne kan være klar om 12 år.



- Vi kan håbe, at man i 2030 har fået de nye tog til at køre, og at man er færdig med at sætte nye signaler op. Men vi ved det ikke.



- Vi kan bare konstatere, at tingene hidtil har været voldsomt forsinkede og fordyrede, siger Kim Christiansen til Jyllands-Posten.



/ritzau/