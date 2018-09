Gigantpolitiaktion skaber køer på op til 30 kilometer

Politiaktionen, der blev iværksat fredag eftermiddag, har medført køer på op til 30 kilometer.



Det er i begge retninger omkring Storebæltsbroen og fra København mod Øresundsbroen, at der er lange køer, oplyser Vejdirektoratet til Ritzau.



Fredag eftermiddag blev politistyrker over hele landet sat ind, og al trafik fra Sjælland blev sat bero, da en politiaktion ud over det sædvanlige blev iværksat.



Storebæltsbroen og Øresundsbroen blev lukket, ligesom færgerne til Sverige og Tyskland lå stille.



Kort før klokken 16 åbnede Storebæltsbroen og Øresundsbroen igen for trafik.



Men fredag aften kan det stadig tage lang tid bare at komme til broerne.



I København er der i øjeblikket en fem kilometer lang kø ved frakørsel 20 mod Øresundsbroen. Det er dog muligt at køre af ved Københavns Lufthavn.



Og i begge retninger omkring Storebæltsbroen er køerne på mere end ti kilometer.



Ved frakørsel 47 i Langeskov mod Sjælland er der kø cirka 20 kilometer.



Den længste kø er til gengæld ved frakørsel 37 i Sorø mod Fyn. Her er køen i øjeblikket 30 kilometer lang.



Københavns Politi oplyser på Twitter, at samtlige transportforbindelser er blevet åbnet omkring klokken 20.



Ifølge Vejdirektoratet er det dog stadig svært at sige, hvornår de kilometerlange køer bryder op igen.



/ritzau/