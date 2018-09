Politiet har fundet efterlyst bil i gigantaktion

Opdateret kl. 19.50- Politiet mener at have fundet den sorte Volvo, som man har haft efterlyst siden fredag eftermiddag.



Det oplyser chefinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns Politi på et pressemøde foran Politigården i København fredag aften.



– Vi har fat i et køretøj, som vi mener er det rigtige. Der er som sagt tale om mistanke om involvering i alvorlig kriminalitet, siger chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov.



Undersøgelser skal nu forsøge at klarlægge med 100 procents sikkerhed, om det er den rigtige bil, men det formoder politiet altså, at det er.



Politiet fortæller ikke, om man har foretaget anholdelser. Man ønsker heller ikke at løfte sløret for, hvad sagen egentlig drejer sig om.



- Vi er på et niveau, hvor vi ikke kan fortælle mere, siger han.



Jørgen Bergen Skov bliver også spurgt, om sagen er terrorrelateret, men det ønsker han heller ikke at svare på.



Chefpolitiinspektøren understreger dog, at der ikke er grund til bekymring hos offentligheden.



Fredag eftermiddag udsendte politiet en pressemeddelelse, hvor man efterlyste en sort svensk indregistreret Volvo V90 med registreringsnummeret ZBP 546.



I første omgang lignede det en isoleret aktion på Sjælland, men som eftermiddagen skred frem, kunne politiet oplyse, at også Fyn og Jylland var påvirket.



- Jeg kan bekræfte, at det nu er en landsdækkende aktion, lød det fra kommunikationsmedarbejder Riad Tolba fra Københavns Politi.



Aktionen giver store trafikale vanskeligheder på blandt andet, Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Det skyldes, at politiet meget grundigt stopper enhver bil, der forsøger at passere i vestlig retning.



/ritzau/