Danmark med i stor europæisk supercomputer

Danmark går med i et europæisk projekt, som skal udvikle supercomputere i verdensklasse.



Supercomputere kan behandle store mængder data. Det kan ifølge EU-Kommissionen gavne samfundet på mange områder.



Således kan de bidrage positivt til sundhedspleje, sikkerheden i biler og cybersikkerhed.



I dag er EU's bedste supercomputer rangeret som nummer 13 i verden. Den er cirka ti gange langsommere end verdens hurtigste maskine.



Der er 24 EU-lande plus Norge med i projektet, som har et budget på en milliard euro.



Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) er glad for, at Danmark er med i projektet.



- Supercomputere vil være centrale for fremtidig forskning, siger han.



