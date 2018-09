PostNord hæver brevportoen igen

Relateret indhold Tilføj søgeagent PostNord Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer PostNord

PostNord hæver igen priserne for at få sendt breve. Portoen stiger med en og to kroner for henholdsvis almindelig post og quickbreve. Til gengæld sænkes prisen for at sende pakker.



Ændringerne træder i kraft fra 1. januar.



Med prisstigningen vil det koste 10 kroner at sende et brev på højst 50 gram med frimærke. Vælger man et quickbrev, der i teorien bliver leveret dag til dag, vil det koste 29 kroner for et brev op til 100 gram fra nytår.



Første januar 2016 hævede PostNord portoen og opgav at levere almindelige breve fra dag til dag. Det skulle forbedre økonomien i den trængte virksomhed.



PostNord har længe været hårdt ramt af det markante fald i antallet af breve.



/ritzau/