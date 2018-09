Arbejdsgivere og lønmodtagere forsvarer flygtningeuddannelse

Et klart billede på en succes.



Sådan lyder det fra både lønmodtagere og arbejdsgivere, efter at Udlændinge- og Integrationsministeriet har fået evalueret den særlige uddannelse for flygtninge - Integrationsgrunduddannelsen (IGU).



Evalueringen, der er foretaget af Rambøll, viser, at 52 procent af virksomhederne generelt set er tilfredse med ordningen, der blev oprettet i 2016.



Men selv om det altså kun er lige over halvdelen, der i høj eller meget høj grad er tilfredse, så er der tilfredshed hos de organisationer, der sammen med regeringen står bag uddannelsen.



- Det er en gruppe, der kommer til Danmark med svære udfordringer i forhold til dansk og til at indgå på en dansk arbejdsplads. De kommer med en helt anden kulturbaggrund og et andet sprog. Så synes jeg faktisk, at det er nogle ret pæne tal, siger administrerende direktør Jacob Holbraad, Dansk Arbejdsgiverforening.



- Vi synes godt, at vi kan tillade os at kalde det en succes, siger Ejner K. Holst, næstformand i LO.



- De resultater, vi kan se allerede nu, indikerer, at vi skal forlænge ordningen. Der er en stor gruppe, vi ikke har fået med, siger han og opfordrer til, at flere kvinder skal ind på IGU'en.



Evalueringen kommer, mens IGU'en er under angreb fra Dansk Folkeparti. Partiet mener, at uddannelsen medvirker til at fastholde flygtninge i Danmark. Står det til DF, skal de hellere sendes tilbage til hjemlandet.



- Det er tankevækkende, at både LO, DA og regeringen kalder det en succes, når kun halvdelen af virksomhederne er tilfredse, siger Martin Henriksen.



- Når man kigger på de dårlige resultater, der er, er der ikke noget, der tyder på, at indsatsen virker. Derfor mener vi, at man skal lægge strategien om.



Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) meddelte allerede for et par uger siden, at hun mener, at IGU'en skal fortsætte. Den står ellers til at udløbe næste år. Den melding gentager hun fredag i et interview med Jyllands-Posten.



Også Socialdemokratiet vil holde fast i IGU'en. Men Dansk Folkeparti anser det slet ikke for umuligt at komme igennem med ønsket om at komme af med IGU'en, fastslår Martin Henriksen.



Partiet har taget det med ind i forhandlingerne om næste års finanslov, hvor DF kræver en hjemsendelsesstrategi.



- DF stod også alene med ønsket om at forbyde burka og niqab i det offentlige rum. Og vi stod alene med ønsket om grænsekontrol mod Tyskland, minder Martin Henriksen om.



/ritzau/