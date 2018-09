Politiet jagter tre personer i sort Volvo fra Sverige

Københavns Politi efterlyser i forbindelse med en omfattende politiaktion på Sjælland en sort svensk indregistreret Volvo V90.



Bilen har registreringsnummer ZBP 546, og i køretøjet befinder der sig formentlig tre personer. De sættes i forbindelse med alvorlig kriminalitet, oplyser politiet i en pressemeddelelse.



- Vidner, som observerer køretøjet, skal straks kontakte politiet på 112. Det er vigtigt, at man ikke selv forsøger at kontakte personerne, men blot observerer og melder det, man ser, til politiet, lyder opfordringen.



- Vi kan ikke sige mere lige nu, men vender tilbage hurtigst muligt, står der desuden i den kortfattede meddelelse.



På Twitter tilføjer politiet, at mange henvendelser belaster 112.



- Derfor må man gerne ringe til 114, hvis man har relevante oplysninger om den sorte Volvo, lyder opfordringen sidst på eftermiddagen.



Den sorte Volvo er ifølge et opslag i den svenske transportstyrelse en udlejningsbil fra selskabet First Rent A Car, der hører under selskabet Hertz, i Stockholm.



Hos Hertz bekræfter man, at en af firmaets biler i øjeblikket efterlyses af dansk politi.



- Det er en politisag, så jeg kan ikke udtale mig yderligere, siger Anders Tarnell, der er kommunikationschef i Hertz Sverige.



Ifølge den svenske avis Aftonbladet er den efterlyste Volvo stjålet ved lufthavnen i Malmø.



Politiaktionen betyder, at al trafik fra Sjælland fredag eftermiddag har været sat i bero. Blandt andet har Storebæltsbroen og Øresundsbroen været lukket ned. Også færger til Sverige og Tyskland har ligget stille.



Kort før klokken 16 åbnede begge broer dog igen op for al trafik.



- Alle transportforbindelser er nu åbne igen eller på vej til at blive åbnet, oplyser politiet.



Den tidligere operative chef i PET Hans Jørgen Bonnichsen er forundret over forløbet.



- Jeg har været 41 år i dansk politi, og jeg har aldrig nogensinde tidligere oplevet, at man har sat sådanne tiltag i værk, siger han.



/ritzau/