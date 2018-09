DSB vinder strid og kan blive medlem af Dansk Industri

Det var efter bogen, at DSB sidste år meldte sig ind i Dansk Industri og dermed løsrev sig fra statslige overenskomster.



Det viser en afgørelse fra Arbejdsretten.



Striden handler om, at DSB som statslig virksomhed meldte sig ind i Dansk Industri.



Det betød, at de ansatte, som før var på statslige overenskomster, skulle flyttes over på andre overenskomster. Derudover blev lokalaftaler opsagt.



Det er Dansk Jernbaneforbund, der har bragt sagen for retten.



/ritzau/