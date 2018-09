Et SAS-fly fra Kiruna på vej til Stockholm er landet i Lulelå, efter at en motor er brudt i brand, rapporterer Aftonbladet og andre svenske medier.



Flyet var lettet fra Kiruna i det nordligste Sverige klokken 6.05.



Kort efter at være kommet i luften begyndte flyets ene motor at brænde, fortæller passagerer.



"Jeg tænkte, om jeg nu skulle dø," siger en passager til Aftonbladet.



