Det sker i dag: Barack Obama taler i Kolding

Obama i Kolding

Den tidligere amerikanske præsident Barack Obama deltager i et arrangement på SDU Kolding, hvor han møder studerende og gæster fra erhvervslivet. Der er 680 særligt inviterede, men ingen offentlig adgang, og besøget har fået kritik for at koste Kolding Kommune 750.000 kr. samtidig med generelle besparelser i kommunen.



Ryanair strejker

Ryanairs kabinepersonale i Spanien, Portugal, Italien, Belgien og Holland bebuder en 24-timers strejke med krav om ordentlige forhold og bedre løn. Også i juli strejkede Ryanairpersonale, og dengang blev 600 fly aflyst.



Dansk ledighed

Ledigheden i august bliver fremlagt kl. 8 af Danmarks Statistik, der også byder på bl.a. kvartalsvist nationalregnskab og en oversigt over børnepasning.



AGF-årsregnskab

Aarhus Elite, moderselskabet for fodboldklubben AGF, aflægger helårstal for et forskudt regnskabsår.



Erdogan og Merkel taler

Den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan er på besøg i Tyskland, hvor han og kansler Angela Merkel sammen møder pressen.



Forholdet mellem de to lande har været anstrengt af en række dårlige sager, som blandt andet omhandler behandlingen af mistænkte for kupforsøget i 2016 og tilbageholdelse af tyske borgere.