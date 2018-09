EU vil bekæmpe fake news sammen med techgiganter før valg

EU står over for store udfordringer med "fake news" forud for Europa-Parlamentsvalget i maj 2019. Det siger Europa-Parlamentets formand, Antonio Tajani, i parlamentet torsdag.



- Vi er under angreb fra alle steder. Europa er under angreb fra Rusland og fra folk, der bor i USA. Vi er under angreb fra mere eller mindre 15 lande.



- Derfor er det vigtigt at arbejde hver dag for vores demokrati. Vi har brug for regler i den digitale sektor. Uden regler er det umuligt at beskytte vores frihed, siger han.



Udtalelserne kommer i kølvandet af, at EU-Kommissionen onsdag fremlagde et adfærdskodeks for internetplatforme og reklameindustrien. Techgiganter som Facebook, Google og Mozilla er med om bord på den frivillige ordning.



Det betyder, at de forpligter sig til at bekæmpe falsk information online.



De skal blandt andet i langt højere grad bekæmpe falske konti. Derudover skal der være mere gennemsigtighed, når det kommer til politiske reklamer. Det skal tydeligt fremgå, hvem der står bag, og hvad de har betalt for annoncen.



EU-kommissær for den digitale økonomi Mariya Gabriel mener, at tiltagene hurtigt vil bidrage til at reducere misinformation online.



- Det er et vigtigt skridt i kampen mod et problem, som i højere grad truer europæeres tillid til demokratiske processer og institutioner.



- Det er første gang, at industrien frivilligt går med til at sætte selvregulerende standarder for at bekæmpe misinformation på verdensplan, siger Mariya Gabriel.



Både Europa-Parlamentet og EU-Kommissionen vil holde øje med, hvordan ordningen kommer til at fungere i praksis.



Hvis ikke den lever op til forventningerne, mener Antonio Tajani, at man skal kigge på mulighederne for strammere regulering i kampen mod misinformation og falske nyheder.



