Tyskland bliver vært for fodbold-EM i 2024

EM-slutrunden i 2024 skal afholdes i Tyskland.



Det afslørede Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) torsdag eftermiddag i sit hovedkvarter i Nyon.



Tyskland blev valgt til vært foran Tyrkiet, der var den eneste anden fortsatte bejler til at huse kontinentets bedste fodboldspillere i en måned.



- Det var to meget stærke bud fra to store fodboldlande, men desværre kan vi kun vælge et af dem, lød det fra Uefa-præsident Aleksander Ceferin i sekunder før, at han åbnede kuverten med vinderbuddet.



Den tidligere tyske landsholdsspiller Philipp Lahm, der er frontmand for det tyske EM-bud, mener, at tyskerne blandt andet sikrede sig værtskabet på grund af stor åbenhed.



- Jeg glæder mig over, at vi med vores bud og koncept er blevet valgt. Vi har været meget transparente og lagt alt frem.



- Bundesligaklubberne og amatørklubberne i Tyskland har også bakket op om buddet, og det betyder meget for os, for alle skal være med til at gøre det til en stor oplevelse, siger Philipp Lahm.



Mens tyrkerne ikke tidligere har afholdt en stor fodboldslutrunde for herrer, har tyskerne gjort det flere gange. Senest afholdt landet VM i fodbold i 2006, mens Vesttyskland var EM-vært i 1988.



Efter planen skal der spilles på ti forskellige stadioner. EM-finalen skal spilles i enten Berlin eller München.



I optakten til valget af EM-vært har det været anset som en tysk fordel, at de formodede EM-arenaer i alt vil kunne huse 2,78 millioner tilskuere under de 51 EM-kampe, mens den samlede kapacitet i Tyrkiet var 290.000 lavere.



Uefa-præsident Ceferin havde nemlig gjort det klart, at slutrunden også har til formål at generere så mange penge som muligt, hvilket flere solgte billetter ville være medvirkende til.



Derudover har der været fokus på den mindre gode transportmæssige infrastruktur i Tyrkiet sammenlignet med Tyskland, ligesom Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har modtaget kritik fra tyskerne for sin tilgang til blandt andet ytringsfrihed og menneskerettigheder.



EM i 2020 bliver afholdt i 12 europæiske storbyer heriblandt København.



Nyhedsbureauet AFP mener at vide, at en multinational slutrunde har givet store administrative udfordringer, og derfor har det ikke været på tale at lave en lignende slutrunde i 2024.



/ritzau/