Organiseret kriminalitet truer freden

Ud af de omkring 200 milliarder kroner, som årligt tjenes på ulovlig vis i konfliktområder, går 96 procent til organiserede, kriminelle grupper. Disse penge bidrager derefter til at finansiere væbnede konflikter.



Det viser rapporten World Atlas of Illicit Flows, der blev offentliggjort onsdag.



Rapporten er en form for atlas over ulovlige transaktioner og illegale pengestrømme i forbindelse med menneskesmugling, narkotikahandel og rovdrift på naturressourcer.



- Organiseret kriminalitet undergraver i stadig større grad fred, sikkerhed og udvikling, siger direktør Mark Shaw fra Det Globale Initiativ mod Transnational Organiseret Kriminalitet, som står bag rapporten.



/ritzau/NTB