Det skriver medierne: Danske Bank tjekkede ikke centrale advarsler fra whistleblower

BERLINGSKE BUSINESS



WHISTLEBLOWERS CENTRALE ADVARSLER BLEV IKKE TJEKKET



I 2013 og 2014 advarede en whistleblower i Danske Bank topledelsen om flere mistænkelige forhold i den estiske filial. Men to af hans helt centrale advarsler blev aldrig undersøgt nærmere af banken. (Forside, side 4-5)



DANSKE BANKS HVIDVASK UDLØSER NY MEGAREGNING TIL BANKER



Et nyt milliardkrav til de danske banker er på vej. Risikorådet bemærker, at Danske Banks hvidvasksag udgør en risiko for hele sektoren og Danmarks internationale omdømme. (Side 7)



TRYG-KØB AF ALKA GØR MYNDIGHEDER UTRYGGE



Danmarks største forsikringsselskab kan blive slået et skridt tilbage, hvis opkøbet af konkurrenten Alka fejler. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har betænkeligheder ved, om milliardopkøbet kan hæmme konkurrencen betydeligt. (Side 10)



DSV-TOPCHEF I SKOLEFOR AT INSPIRERES AF DEN NYE GENERATION



DSV-topchef Jens Bjørn Andersen har aldrig taget en længere videregående uddannelse. Men det næste år kommer han på skolebænken på CBS. De studerende skal lære af ham og han skal lære af dem. (Side 12-13)





JYLLANDS-POSTEN ERHVERV



SERVICEBRANCHEN NYDER GODT AF OPSVINGET



De danske servicevirksomheder skovler penge ind under det igangværende økonomiske opsving. Branchen har ifølge erhvervsanalyse det seneste regnskabsår løftet overskuddet med 7 pct. (Forside, side 6-7)



LARS LARSEN SLÅR MØBELKÆDER SAMMEN – PENGENE FOSSER UD



Jysk-ejeren Lars Larsen slår til i selskabet bag Idemøbler og Ilva, der lægges sammen. Et nyt regnskab viser underskud på 100 mio. kr. det seneste år. (Side 5)



FINANSTILSYNET KAN IKKE GENNEMGÅ ALT DANSKE BANKS MATERIALE



På grund af begrænsede ressourcer vil Finanstilsynet ikke gennemgå alt materialet bag Danske Banks hvidvaskrapport, lyder det fra tilsynschef Jesper Berg. (Side 8-9)



BETALINGSSELSKABER RASER OVER ABSURD SÆRBESKATNING I DANMARK



Fintech er det store slagnummer i det danske erhvervsliv i disse år. Men lønsumsafgiften kan få selskaberne til at flytte hovedsædet til udlandet, lyder advarslen fra branchen. (Side 10-11)





BØRSEN



DANSKE SPIL GØR KLAR TIL SALG AF PENGEMASKINE



Danske Spil gør klar til at sælge sine 60 pct. af kasinoplatformen Spilnu.dk i en handel, der vurderes at have en værdi på over 1 mia. kr. Danske Spil har hyret Deloitte til at finde en køber. Direktør Mads Peter Veiby vil ikke kommentere forlydenderne. (Forside, side 6-7)



PRIVATKUNDER PØNSER PÅ AT DROPPE DANSKE BANK



I kølvandet på den estiske hvidvasksag har der været en eksplosion i antallet af Danske Bank-kunder, som ser sig om efter en anden bank, viser tal fra Mybanker. (Side 8)



FRANSKE TOTAL ØGER ANDEL I DANSK OLIE



Efter opkøbet af Maersk Oil ekspanderer energikæmpen Total igen og overtager endnu andel af den danske undergrund. Virksomheden sidder nu på 43,2 pct. (Side 9)



ILVA OG IDEMØBLER TABER 100 MIO. KR. OG VARSLER NYT MINUS



Efter et tab på omkring 100 mio. kr. slår Lars Larsen de to møbelkæder Ilva og Idemøbler sammen. Men det stopper ikke tabene i år. (Side 14)



TRYGS OPKØB UDSKUDT: KAN HÆMME KONKURRENCEN



Forsikringsselskabet Tryg har siden opkøb af Alka Forsikring afventet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørende skulderklap. Men nu har styrelsen rejst betænkeligheder ved opkøbet. (Side 16)



DANSK CANNABISSELSKAB GÅR PÅ BØRSEN I STOCKHOLM



Det danske cannabisselskab Stenocare vil rejse 18,6 mio. kr. til etablering af produktionsfaciliteter af medicinsk cannabis i Danmark. (Side 18)





