Det sker i dag: Løkke i New York

Løkke og Trump

Præsident Donald Trump deltager i dag i FN sikkerhedsråds møde for første gang i sin tid som præsident. Mødet ventes at handle om Iran og kemiske angreb i Syrien og Storbritannien. Mødet er et led i FN's generalforsamling i New York i denne uge, hvor også statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) deltager.



Obama i Oslo

Den tidligere præsident i USA, Barack Obama, er i Oslo i dag, hvor han taler på en konference om bæredygtighed og teknologi. Fredag taler han i Kolding.



Analyse af elbiler

Klimarådet offentliggør analysen "Flere elbiler på vejene - forslag til pejlemærker og virkemidler til elektrificering af personbilerne," der handler om, hvordan man kan sætte skub antallet af elbiler i Danmark.



Transportens Dag

Det er også Transportens Dag, arrangeret af Dansk Industri med oplæg om mere effektiv transport og fremtidens energi til transportsektoren.



Amerikansk rente

USA's centralbank fremlægger kl. 20 dansk tid sin rentemeddelelse efter et todages møde. Der er bred forventning om, at renten bliver hævet et kvart procentpoint til intervallet 2-2,25 pct.