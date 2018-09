Det skriver medierne: Danske Bank-fond kan blive udskudt i årevis

Danske Bank har lovet at lægge 1,5 mia. kr. over i en uafhængig fond som aflad for fortjenesten ved bankens medvirken til hvidvask. Men hvis en del af bankens fortjeneste konfiskeres, trækker banken beløbet fra pengene til fonden. Og hvordan en eventuel konfiskationssag falder ud, kan det tage årevis at få klarlagt.Dankort-betalinger har stadig de laveste omkostninger for samfundet, fastslår analyse fra Nationalbanken. Men nye regler og et tweet fra en Jyske Bank-topchef i angrebshumør kan få omkostningen til at stige.Danske venturefonde fravælger i stigende grad de mindre vækstvirksomheder. I stedet satses på mere modne vækstkometer. Venturefonden Nordic Alpha Partners har sat en minimumsgrænse på 20 mio. kr. i omsætning.Sammen med den danske regering donerer Novo Nordisk et millionbeløb til bekæmpelse af ikke-smitsomme sygdomme som diabetes i verdens lav- og middelindkomstlande. Formand vil holde ny chef i Danske Bank fri af skandale



Danske Banks top med bestyrelsesformand Ole Andersen i spidsen vil forsøge at skærme en ny topchef mod hvidvaskskandalen. Det er ifølge centralt placerede kilder forklaringen på, at Thomas Borgen bliver i chefstolen midlertidigt.Carsten Mortensen stopper som administrerende direktør i shippinggiganten BW holding. Han vælger familien frem for BW.Den danske erhvervsfond Pitzner Gruppen Holding har opkøbt aktiemajoriteten i den danske plastproducent Nordic Houseware Group. Ingen af parterne ønsker at oplyse købssummen.