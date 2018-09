Det sker i dag: Macron og Trump mødes i New York

Brexits danske vinkel

Mens briterne strides stærkt om brexit, besøger folketingets brexit-følgegruppe Bruxelles for at tage temperaturen på forhandlingerne. Bl.a. skal man drøfte hvad man gør, hvis det ender med et "no deal"- scenarie, hvor briterne forlader EU uden nogen handelsaftale.



Macron møder Trump

Den franske præsident Emmanuel Macron mødes bilateralt med sin amerikanske kollega Donald Trump i forbindelse med FNs generalforsamling i New York.



Etik og kunstig intelligens

Ingeniører fra hele Norden samles til Hackathon i København om de potentielle fordele og ulemper ved kunstig intelligens.



Nøgletallene

Fra Danmarks Statistik kommer der kl. 8 tal for detailhandlen i august, mens USA i eftermiddag fremlægger tal for boligpriser, salg af nye boliger og forbrugertilliden.



Kronprins til Frederikshavn

Frederikshavn fejrer i dag 200 års Købstadsjubilæum. Kronprins Frederik deltager i fejringen og vil stå for indvielsen af den første etape af den nye Frederikshavn Havn.



Manchester United-regnskab

Manchester United, der ifølge Forbes er verdens mest værdifulde fodboldklub, aflægger årsregnskab.