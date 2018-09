Energistyrelsen udskyder stor auktion i sidste øjeblik: Vil ikke fortælle hvorfor

Det var da noget af en nyhed....



Mvh en der ligner et meget stort ? https://t.co/bkh3cXaEoW -- Jakob Willer (@jakobwiller) 24. september 2018

Tirsdag skulle en stor auktion over de kommende mobilfrekvenser – de såkaldt frekvensbånd 700 MHz, 900 MHz og 2300 MHz – starte. Men det bliver ikke til noget, for Energitilsynet har besluttet at udskyde den."Energistyrelsen har besluttet at udskyde den planlagte auktion for de tre frekvensbånd 700 MHz, 900 MHz og 2300 MHz indtil videre," lyder det i en kortfattet meddelelse på styrelsens hjemmeside, der fortsætter:"Udskydelsen skyldes uforudsete forhold, som Energistyrelsen ikke kan kommentere yderligere på nuværende tidspunkt."De nye frekvenstilladelser skal efter planen træde i kraft i 2019 og 2020.De tre mobilselskaber TDC, HI3G og TT-Netværket, der er Telias og Telenors fællesejede infrastrukturselskab, havde kvalificeret sig til at deltage i auktionen."Dermed deltager alle danske mobilselskaber med eget net i auktionen," lød det for et par uger siden fra Energistyrelsen, da de tre selskabers deltagelse i auktionen blev præsenteret.Til Computerworld fortæller Energistyrelsens pressechef Ture Falbe-Hansen, at han ikke kan kommentere yderligere."Jeg kan ikke sige noget. Det er jeg ked af. Men jeg kan desværre ikke fortælle, hvorfor vi udskyder auktionen," siger Ture Falbe-Hansen til Computerworld.Ifølge mediet er 700 Mhz-frekvensbåndet interessant, fordi det er særlig anvendeligt til bredbåndsdækning i tyndt befolkede områder – og samtidig skal anvendes til de kommende 5G-løsninger.Jakob Willer, direktør i telebranchens organisation, Teleindustrien i Danmark, undrer sig på Twitter:"Det var da noget af en nyhed.... Mvh en, der ligner et meget stort ?"-