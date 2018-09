Olieprisen stiger til højeste niveau i fire år efter møde i Opec

Olieprisen har mandag sat kurs mod det højeste niveau i fire år, efter at et møde i Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, i weekenden endte uden anbefalinger om at øge produktionen.



USA's præsident, Donald Trump, havde ellers i et tweet i sidste uge opfordret organisationen til at sætte priserne ned nu, skriver Reuters. Opfordringen preller dog af Opec-landene med verdens største olieeksportør Saudi-Arabien i spidsen.



"Jeg påvirker ikke priser," siger Saudi-Arabiens energiminister, Khalid al-Falih, efter Opec-mødet, hvilket Reuters betegner som en reel affejning af Trumps ønske.



Prisen på en tønde af den europæiske referenceolie, Brent, ligger ved 12-tiden mandag i 80,69 dollar. Det er 2,4 pct. højere end fredag, og første gang at prisen for alvor har skudt over 80 dollar i de seneste fire år.



I løbet af september har prisen ligget over 80 dollar per tønde den 12. og den 21. september, men kun meget kortvarigt.



Råvarehandlerne Trafigura og Mercuria vurderer ifølge Reuters, at prisen på en tønde Brent kan være på vej mod 90 dollar omkring juletid og kan passere 100 dollar i starten af 2019, da balancen i oliemarkedet tipper i forbindelse med, at de amerikanske sanktioner mod Iran implementeres fuldt og helt fra november.



Ifølge den amerikanske bank JPMorgan kan sanktionerne reducere olieudbuddet med 1,5 mio. tønder, mens Mercuria advarer om, at olieudbuddet kan falde med op til 2 mio. tønder, skriver Reuters.



