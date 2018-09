Det skriver medierne: Revisionshuse får hug efter hvidvasksag i Danske Bank

Advarselslamperne burde have blinket hos de store revisionsselskaber, der var sat til at finkæmme Danske Banks regnskaber, vurderer eksperter. I yderste fald kan revisorerne blive gjort erstatningsansvarlige.Indtægter fra tvivlsomme pengestrømme var afgørende for Danske Bank i Estland. I topledelsen vidste ingen, hvad banken lavede. De har heller intet generelt ledelsesansvar. Det har Finanstilsynet på forhånd opgivet at placere.Energiselskabet Ørsted svømmer i penge, og analytikere forventer et ekstraordinært milliardudbytte til aktionærerne. Selskabet står til at indkassere over 50 mia. kr. på frasalg.EU's banktilsyn skal kigge nærmere på, om ledelsen i Danske Bank svigtede sin opgave.Sidste uges rapport fra Danske Bank om hvidvaskskandalen i Estland rystede investeringsfondene. Flere vil nu tage stilling til, om aktien skal i karantæne, fordi den ikke længere er en ansvarlig investering.Vækstfonden og Bankinvest laver investeringsfond på op mod 800 mio. kr. Den målrettes small cap-firmaer og skal sætte skub i børsnoteringer.I maj 2014 sagde to Danske Bank-direktører nej til at lade en ekstern konsulent undersøge påstande om problemer i den estiske filial.Et hold forhenværende Genmab-folk er gået på børsen i USA med biotekselskabet Y-mabs Therapeutics.Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har i et svar til Folketinget afvist, at Udenrigsministeriet blev involveret, da flyselskabet SAS ændrede navn på destinationen Taiwan og dermed imødekom et krav fra Kina. Men en aktindsigt afslører, at ministeriet blev taget med på råd./ritzau/FINANS