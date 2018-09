"At skyde et lag administratorer ind vil ikke give indtjening - og vi mister hånden på kogepladen"

Relateret indhold Artikler

Det er engagementet hos ejerlederne, og generelt gode tider, der driver indtægterne op hos de mindre rådgivende ingeniører.



Nye tal fra Foreningen af Rådgivende ingeniører viser en markant bedre lønsomhed blandt de mindre entreprenører med op til 50 ansatte i forhold til de større rådgivende ingenører.



Viborg Ingeniørerne kan også mærke de gode tider. Virksomheden ejes af fire partnere, hvor Karsten Lindberg er i spidsen som adm. direktør.



Viborg Ingeniørerne ligger blandt landets højest indtjenende pr. ansat.



Virksomhedens 41 ansatte leverede i 2017 et resultat før skat på 7 mio. kr. Det skete på baggrund af en omsætning på 32 mio. kr.



"Vi tjener ikke penge, fordi vi er dyrere end de andre. Vi tjener penge, fordi vi er mere effektive," siger Karsten Lindberg.



Oplever du mindre effektivitet blandt konkurrenterne?



"De store vil være one stop shop for bygherrerne, så de er både arkitekt og ingeniør. Det er ikke mit indtryk, at det altid fungerer," siger Lindberg.



Hos Viborg Ingeniørerne er der ikke planer om at etablere et nyt lag af ledere. I dag er de fire partnere ansvarlige for hvert deres område med i gennemsnit ti mand under hver partner. Denne struktur anser Karsten Lindberg for optimal i forhold til hans virksomhed.



"Vi har ikke store stabsfunktioner, og vi har en høj debiterbarhed – selv for lederne. Det er med til at vi holder snuden i rillen," fastslår Viborg-direktøren.



Om en eventuel fremtidig vækst, siger han:



"At skyde et lag administratorer ind vil ikke give indtjening, og der mister vi lidt hånden på kogepladen," lyder det fra Karsten Lindberg, der tilføjer:



"Vi har nogle dygtige og dedikerede medarbejdere, der selv kan tage beslutningerne. Det er et kæmpe plus at have selvledende medarbejde, der også ved, at vi driver en forretning."



En gennemsnitlig ingeniør i Viborgvirksomheden har en månedsløn på 35-40.000 kr.



Headhuntere har været på spil, og det har ført til en enkelt afgang. Men generelt er det lykkedes at fastholde medarbejderne bl.a. i kraft af familiearrangementer og medarbejderture til udlandet - f.eks. talte Børsen med