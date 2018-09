Indiana Jones-hat solgt for flere millioner på auktion

Man kan ikke sige Indiana Jones uden straks at få et billede frem af den karakteristiske hat på hovedet af skuespiller Harrison Ford.



Torsdag aften gik hatten da også for 320.000 britiske pund svarende til godt 2,7 millioner kroner på en auktion i London.



Den blev dermed auktionens dyreste genstand.



Hatten blev båret af Ford i filmen "Jagten på den forsvundne skat" fra 1981, som var den første i Indiana Jones-serien.



På auktionen var der rekvisitter og uniformer fra en lang række film og tv-serier. Foruden Indiana Jones-filmen kunne interesserede blandt andet byde på ting fra "Forrest Gump" og "Tilbage til Fremtiden II".



I alt var flere end 600 genstande sat til salg.



Hovedattraktionen var udset til at være en jakke, som Star Wars-karakteren Han Solo bar i filmen "Imperiet slår igen" fra 1980. Han Solo-rollen blev i øvrigt spillet af selv samme Harrison Ford.



Men til manges skuffelse blev buddene ikke høje nok til at ramme mindstekravet, og så forblev jakken usolgt.



Ifølge arrangøren af auktionen har der dog været en række henvendelser vedrørende jakken efter auktionens afslutning.



Til gengæld gik Anakin Skywalkers lyssværd fra Star Wars-filmen "Sith-fyrsternes Hævn" for 110.000 pund eller 924.000 kroner.



Og et hoverboard fra "Tilbage til Fremtiden II" blev solgt for 30.000 pund, hvilket svarer til godt 250.000 kroner.



/ritzau/Reuters