Det skriver medierne: Danske Bank-sag kræver ny kulegravning

Et centralt hul i Danske Banks advokatundersøgelse giver frygt for enorm amerikansk bøde. Der er ikke klarhed over, om nogen af de 1500 mia. kr. i sagen kan være overført til sanktionsramte regimer. I bekræftende fald vil det udløse myndighedernes vrede og medføre gigantbøder til banken. Det vækker frustrationer i investorkredse.Skandalen om hvidvask gennem Danske Bank skal nu igen undersøges af Finanstilsynet. Det sker, i kølvandet på Danske Banks egen advokatredegørelse af sagen hvoraf det fremgår, at banken har givet tilsynet misvisende oplysninger.Den britiske økonomi er bremset op på grund af usikkerheden om brexit. Dansk Erhverv og Dansk Industri mener, at de danske virksomheder skal forberede sig på det værst tænkelige scenarie med et brexit uden nogen aftale.Den danske cykelproducent Mate.bike har rejst mere end 60 mio. kr. på crowdfundingplatformen Indiegogo. Det sker efter et år med en række sager, der har givet anledning til kritik af den ambitiøse iværksættervirksomhed.Hvis Danske Banks ledelse nogensinde skal få givet troværdige svar og lukke munden på de mange kritikere, må den lade et revisionsselskab foretage en uvildig undersøgelse af hele sagen. Det mener flere eksperter og investorer, som påpeger, at den rapport, banken offentliggjorde onsdag, ikke er uvildig.Thomas Borgen burde allerede nu være fortid i Danske Bank og ikke forsætte, indtil en afløser er fundet. Sådan lyder det nu fra MP Pension, der vil have en forsikring fra Danske Bank om, at hvidvaskskandalen ikke kan gentage sig.Just Eat-rivalen Hungry er på pengejagt for at skrue aggressivt op for væksten. Hungry – der gør det muligt at bestille takeaway fra flere tusinde restauranter – har hyret Nordeas corporate finance-afdeling til at finde en investor.Belgiske Deminor, der er eksperter i gruppesøgsmål, forsøger at samle opbakning hos Danske Bank-aktionærer til at tvinge en ny og uvildig hvidvaskgranskning igennem. PKA støtter idéen, hvis det kan bringe nyt frem. Finanstilsynet vil også kigge nærmere på Danske Bank og genåbner sin undersøgelse.Peder Mads Clausen og Vækstfonden fastholder tilliden til pakkeboksfirmaet Swipbox, der trods konstante underskud tror på et plus næste år.MTH group har tabt en sag om fugtsugende plader. Entreprenører står nu med en øget risiko, og byggebranchen frygter for innovationen./ritzau/FINANS