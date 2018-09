Det skriver medierne: Danske Bank er et skib uden kaptajn

Hvidvask-skandalen sender Danske Bank ud i historisk krise. "Det er den værste dag i bankens historie", lød det ved pressemødet, hvor Danske Bank erkendte alvorlige svigt i skandalen om hvidvask, halvandet år efter Berlingskes første afsløringer i sagen. Direktør Thomas Borgen er gået, men Danske Bank kæmper stadig med stor mistillid fra aktionærer, politikere og et Bagmandspoliti, der fortsætter efterforskningen.Danske Bank frikendte i går sin ledelse og bestyrelse for juridisk ansvar for hvidvaskskandalen trods beviselige svigt på alle niveauer i en årrække. Juraprofessorer efterlyser svar på centralt spørgsmål i advokatundersøgelse, mens politikere fæster lid til myndighedernes kulegravning.Danske banker vil blive pålagt kæmpebøder for at medvirke til hvidvask. En bødestraf for hvidvask, der i dag vil koste en dansk bank 3 mia. kr., vil fremover stige til op mod 30 mia. kr. Det har et flertal i Folketinget besluttet i kølvandet på Danske Bank-skandalen.Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, åbner for at forlade storbanken i kølvandet på hvidvaskskandalen. Han mener dog ikke, at han kunne have handlet anderledes og fortæller, at hvidvaskafsløringer i 2017 gav kaos internt i banken.Den dansk-svenske onlinehandel Boozt.com går nu også efter at få en position på sportsmarkedet, hvor stor intern konkurrence og nethandelsgiganter som Amazon og Zalando i forvejen udfordrer de danske sportskæder.Ifølge ledelseseksperter haster det for Danske Bank at finde en ny topchef, efter at Thomas Borgen har sagt op. Lige nu er banken i et ledelsesmæssigt vakuum.Ørsted har solgt halvdelen af Hornsea One-projektet for 37 mia. kr. Selskabet kommer til at svømme i penge.TDC kommer til at skære en stor luns af sit overskud i 2018. Pensionskassernes opkøb af TDC har været en dyr omgang.Danske Banks længe ventede hvidvaskrapport blev præsenteret onsdag. Både administrerende direktør Thomas Borgen og bestyrelsesformand Ole Andersen varslede deres exit fra banken.Bødestraffen for banker, der er involveret i hvidvask, skal ottedobles. Sådan lyder et af initiativerne i en ny hvidvaskpakke, som et flertal af Folketingets partier onsdag er blevet enige om.Den franske shippinggigant CMA CGM forbløffer markedet ved at sænke priserne markant – stik imod industriens plan. Nu overvejer Mærsk, om man skal følge efter.Hvidvasksag har svækket Mærsks, PFA's og ATP's tillid til Danske Bank, der fik et vink med vognstang om sagen allerede i 2007. 1500 mia. kr. røg igennem bankens estisk filial, hvoraf en betydelig andel er mistænkelig. Administrerende direktør Thomas Borgen går, mens bestyrelsesformand Ole Andersen bliver lidt endnu.Damcos supply chain-løsning lægges sammen med Maersk Line i jagten på nye kunder. Strategien skrider fremad, lyder det fra direktør Vincent Clerc./ritzau/FINANS