Det sker i dag: Nye tal afslører formen på boligmarkedet

Tal fra boligmarkedet



Boligsiden.dk, der er ejet af ejendomsmæglerkæderne, offentliggør torsdag handelsaktiviteten i august.

Det vil afsløre antallet af handlede villaer, rækkehuse og ejerlejligheder og den samlede udvikling i antallet af handler.



Forbrugertillid afsløres



Den danske forbrugertillid faldt i august, og spørgsmålet er, om den tendens er fortsat ind i september også.

Danmarks Statistik offentliggør torsdag morgen tallene, der afslører danskernes forventninger til økonomien lige nu, men også i fremtiden.



Uofficielt EU-topmøde



Stats- og regeringscheferne i EU er i disse dage at finde i Salzburg i Østrig.

Her vil de to helt store emner på dagsordenen være illegal immigration og betingelserne for Storbritanniens udtræden af EU.



FC København i vigtig kamp



Fodboldklubben FC København, der ejes af børsnoterede Parken Sport & Entertainment, skal torsdag aften spille kamp i Europa League, hvor der er mange penge at hente.

FC København møder Zenit St. Peterborg fra Rusland på hjemmebane i Telia Parken, og det er den første kamp i gruppespillet.