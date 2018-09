Overophedning i byggeriet er seneste undskyldning for ny udskydelse af verdens femte største vandland i Høje-Taastrup

Der var fasthed i blikket og sikker stemme for snart to år siden, da Høje-Taastrups borgmester Michael Zigler og projektmager Ulf Høyen fra Nordic Corporate Finance viste rundt på en vindblæst, ubebygget grund i Storkøbenhavns vestlige udkant.



Ifølge begge var første etape af projektet Nordic Water Universe til 2,2 mia. kr. blot nogle få skridt fra virkeliggørelse: Verdens femte største badeland skulle i løbet af kort tid skyde op af Høje-Taastrups muld.



Børsens reporter citerede efterfølgende:



Så du er ikke nervøs for at stå om to år og kigge på den samme pløjemark som nu?



"Nej, det er jeg ikke nervøs for," siger Michael Ziegler.



"Så skal der opstå en eller anden force majeure-situation, som hvis der udbryder krig eller noget i den stil," tilføjer Ulf Høyen.



Ingen bombekratere



Knap to år efter er der imidlertid ikke bombekratere i Høje-Taastrups byggefelter, men det kan konstateres, at det ambitiøse projekt stort set ikke har flyttet sig, og at det netop er udskudt for tredje gang.



Hverken borgmester Zigler eller projektselskabets Nordic Water Universe vil tale med Børsen om projektet. I stedet henvises til en pressemeddelelse, der indeholder flere stavefejl og kluntede formuleringer.



Nordic Water Universe skriver:



"Konsortiet bag projektet ser muligheder i udsættelsen af projektet, for med den nuværende situation i byggebranchen, som må siges at være overophedet, kan det være svært at få bygget projektet til den planlagte økonomi, hvorfor udsættelsen kan vise sig at have en positiv effekt på projektet."



Det oplyses også, at det har været svært at få tilbud fra totalentreprenører, men at der er dialog med et par byggefirmaer om byggeriet.



Identiteteten af konsortiets medlemmer har aldrig været fremme i lyset, men det er dog blevet oplyst, at selskaberne Wyndham og Sophos har sagt ja til en fremtidig rolle som operatører.



Kommune har ikke modtaget betaling



Det har tidligere været fremme, at projektselskabet betalte 84 mio. kr. for byggegrunden. Denne aftale er imidlertid betinget, og Høje-Taastrup Kommune har endnu ikke modtaget en øre fra Nordic Water Universe.



I et skriftligt svar til Børsen skriver kommunen:



"Arealet til vandland m.v. var ude i offentligt udbud, og selskabet gav et konditionsmæssigt bud, og på den baggrund blev indgået en betinget købsaftale.



Betingelsen er, at der udarbejdes en lokalplan, som åbner mulig for det projekt, som projektudvikleren ønsker at gennemføre.



Der er udarbejdet forslag til lokalplan, som er endeligt godkendt i byrådet. Men indholdet af lokalplanen svarer ikke fuldt og helt til selskabets ønsker. Og så længe, der ikke er et plangrundlag/aftalegrundlag, som begge parter er enige om, er salget ikke en realitet, og derfor skal købesummen ikke deponeres.



Der er fortsat dialog mellem selskabet og kommunen om dette grundlag."