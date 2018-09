Det skriver medierne: Novo-ansatte erstattes med computere

Novo Nordisk ruster sig til fremtiden med en digital transformation, som betyder, at omkring 400 ansatte i selskabets forskningsenhed mister deres arbejde. Avancerede computere og kunstig intelligens overtager traditionelle arbejdsopgaver i Novos laboratorier.Skandalen om hvidvask i Danske Banks estiske filial har i løbet af 2017 og 2018 udviklet sig eksplosivt og sendt rystelser gennem Danmarks største bank. Onsdag når skandalen en foreløbig kulmination, når Danske Bank offentliggør konklusionerne fra sin egen undersøgelse af sagen.En historie i et italiensk medie fik tirsdag aktierne i Pandora til at brage i vejret med op mod 10 pct. Den italienske avis skrev, at kapitalfonde overvejer at købe det danske smykkeselskab.Fedme, blindhed og Parkinsons er blandt de områder, som insulinmastodonten Novo Nordisk vil ind på med en ny forskningsstrategi. Koncernen, som tirsdag varslede fyring af ca. 400 forskere, jagter nye guldæg, som kan bringe de høje vækstrater tilbage.Den danske smykkegigant afviser at udtale sig konkret om forlydender, der tirsdag har banket selskabets aktiekurs i vejret.Geopolitisk kan Ruslands nyåbnede smutvej mellem Europa og Asien, Nordøstpassagen gennem russisk farvand, være fornuftig for Europa, siger eksperter. Men ruten er ikke uden politisk risiko for Mærsk, der i øjeblikket tester passagen.Onsdag offentliggøres Danske Banks egen hvidvask-rapport om mistænkelige transaktioner via bankens estiske filial. Danmarks toprating hos det store ratingbureau Standard & Poor's kan blive reduceret grundet hvidvasksagen.Blockshipping må kigge langt efter de 150 mio. kr., der skulle have sat turbo på virksomheden. Fem måneder efter at ejerne bag selskabet lavede en Initial Coin Offering (ICO) ved at udstede deres egen kryptomønt, er det kun lykkedes at skrabe ca. 16 mio. kr. sammen. Kapitalrejsningen er blevet meget hårdt ramt af den voldsomme svækkelse af kryptovalutaerne.Novo Fondens investeringsarm udskriver en milliardcheck for en ejerandel i svenske Envirotainer, der transporterer lægemidler.Whistlerbloweren, der har tippet SEC i USA om Danske Banks hvidvasksag, kan få mellem 10 og 30 pct. af en potentiel bøde til banken./ritzau/FINANS