Det sker i dag: Skæbnedag for Danske Bank

Danske Bank i fokus



Øjnene er rettet mod Danske Bank onsdag. Banken fremlægger sin længe ventede undersøgelse om hvidvask i Estland. Danske Bank afholder pressemøde kl. 10 i Tivoli Congress Center, hvor konklusionerne på undersøgelsen bliver præsenteret.



Pressemødet forventes at vare til ca. kl. 11.45, oplyser banken. Det er tale om en intern undersøgelse, hvor banken med hjælp fra flere konsulenthuse har undersøgt kunder og transaktioner i den estiske filial fra 2007 til 2015.



TDC med halvårstal



Telegiganten TDC, som tidligere på året blev taget af børsen, da selskabet blev opkøbt af en kapitalfond og flere danske pensionskasser, præsenterer onsdag halvårsregnskab. Det er det første regnskab, selskabet offentliggør, siden det blev taget af børsen i juni.



Gigant vært for kødmøde



Danish Crown har inviteret til konference på Langelinie Pavillonen i København, hvor den danske gigant bl.a. søger at få input til, hvad man skal producere, og hvordan man gør det mere bæredygtigt.

Konferencen får bl.a. besøg af Alibaba-direktøren Richrad Wang. Den kinesiske nethandelsplatform vokser stort også inden for fødevarer. Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), vil ligeledes tale på konferencen, der begynder kl. 9.00.



Brexit i Salzburg



Den britiske premierminister Theresa May er i fokus på EU-topmødet i Salzburg onsdag og torsdag. Brexit står øverst på dagsordenen, og i den tyske avis Die Welt skriver hun i et indlæg, at Storbritannien og EU er tæt på en aftale, som begge parter kan leve med.



Men EU må flytte sig, skriver hun:



"For at nå frem til en positiv afslutning, må EU rykke sig fra sin position, som Storbritannien har gjort det. Ingen af siderne kan forlange det uacceptable fra modparten."